Почему на американских кухнях не найти электрочайник

Да наплевать бы на них без э/чайников места которым у них нет.

Скиф Туран

Как же автор любит Америку! Это же надо затратить столько времени, на разъяснение пустякового вопроса, если можно было уложиться в несколько слов. Видно, что автор ловит кайф, сравнимый с экстазом, когда пишет "Соединённые Штаты Америки". Видимо выслуживается перед Госдепом.