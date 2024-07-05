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Почему на американских кухнях не найти электрочайник

Почему на американских кухнях не найти электрочайник

В эпоху технологического прогресса кухонное пространство обогащается множеством инноваций, делающих процесс приготовления еды и напитков значительно проще и удобнее.

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Комментарии
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А Кудасов
Да наплевать бы на них без э/чайников места которым у них нет.
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15 час.
Скиф Туран
Как же автор любит Америку! Это же надо затратить столько времени, на разъяснение пустякового вопроса, если можно было уложиться в несколько слов. Видно, что автор ловит кайф, сравнимый с экстазом, когда пишет &quot;Соединённые Штаты Америки&quot;. Видимо выслуживается перед Госдепом.
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13 час.

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