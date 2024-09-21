Дәүләт Думасында салым чигерүен алуның яңа алымы хакында сөйләделәр

Россиялеләрнең ГТО нормаларын үтәгән өчен яңа салым чигерүен алу мөмкинлеге булачак. Бу хакта РИА Новости агентлыгы Дәүләт Думасының физик культура һәм спорт комитеты рәисе урынбасары Әмир Хәмитовка («Яңа кешеләр») сылтама белән хәбәр итә.
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