"Сгорел сарай - гори и хата". Сатановский, рассуждая об окружении и преемниках Путина, заявил, что они на фоне своего лидера «слабое маленькое дерьмо», и в качестве примера привел Дмитрия Медведева.
«Остапа несло»
Комментарии
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US
Uri Strukow
Ну, а нам остается... Дым столбом - кипит, дымится пароход... Пестрота, разгул, волненье, ожиданье, нетерпенье... Веселится и ликует весь народ! И быстрее, шибче воли Поезд мчится в чисто поле.
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4 д.
Мария Беликова
Для всех это загадка, почему умнейший человек, Путин, держит рядом с собой посредственность, Митю. Видимо, есть такие моменты в жизни, когда преданность важнее, чем все другие качества. Но потом Митя изменился, сам захотел стать Президентом на второй срок. Потерял это качество, преданность. По этой причине Путин перестал ему доверять и придумал ему должность, чтобы отстранить от власти. Митяй потерял доверие Путина. На этой почве впал в алкоголизм. Как-то так.
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4 д.
N
Nata
Чему там доверять?
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4 д.
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