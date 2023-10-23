«Остапа несло»

Мария Беликова

Для всех это загадка, почему умнейший человек, Путин, держит рядом с собой посредственность, Митю. Видимо, есть такие моменты в жизни, когда преданность важнее, чем все другие качества. Но потом Митя изменился, сам захотел стать Президентом на второй срок. Потерял это качество, преданность. По этой причине Путин перестал ему доверять и придумал ему должность, чтобы отстранить от власти. Митяй потерял доверие Путина. На этой почве впал в алкоголизм. Как-то так.