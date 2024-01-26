Популярный визажист Гоар Аветисян показала внешность после набора веса и раскрыла план похудения. 30-летняя блогер в течение последнего полугодия перестала должным образом следить за фигурой, в результате чего ее вес достиг почти 84 килограммов.
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