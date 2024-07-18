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Посол России в Бельгии заявил об открытости к контактам с НАТО

Посол России в Бельгии заявил об открытости к контактам с НАТО

Global Look Press/Xander Heinl, via www.imago-imag/www.imago-images.de Российское посольство в Брюсселе, где располагается штаб-квартира военного блока НАТО, всегда готово стать посредником в вопросе обмена данными, в случае если организация пожелает передать сообщение РФ.

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