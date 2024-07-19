“Первый спорт”: Вендел переходит в “Галатасарай” за 16 миллионов евро

Полузащитник петербургского “Зенита” Маркус Вендел переходит в “Галатасарай” за 16 миллионов евро.Недавно в СМИ появилась информация, что 26-летний полузащитник “Зенита” Маркус Вендел может перейти в “Барселону”.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии