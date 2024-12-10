Немного про охоту в США

﻿﻿Всем привет, дорогие любители оружия и охотники! Новый год уже почти наступил, поэтому сегодня я был занят подачей заявления на получение лицензий на охоту и рыбалку в следующем году и решил немного рассказать вам об охотничьих лицензиях, доступных в Массачусетсе, США, а также продемонстрировать охотничье оружие и саму охоту.