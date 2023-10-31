Уклонение и наказание: как на Украине проходит новый этап мобилизации

На Украине запускают новый проект для пополнения рядов ВСУ. Глава минцифры страны Михаил Федоров называет инициативу смарт-мобилизацией и обещает, что призывники будут сами выбирать себе воинскую специальность.
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