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Израиль перехватил беспилотник над Средиземным морем

Израиль перехватил беспилотник над Средиземным морем

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Средиземным морем неподалеку от центральных областей страны, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на армейскую пресс-службу.

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