Израиль перехватил беспилотник над Средиземным морем

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Средиземным морем неподалеку от центральных областей страны, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на армейскую пресс-службу.