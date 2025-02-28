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Политнавигатор

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Зеленскому пора провести выборы. Иначе поглощение Россией – конгрессвумен-украинка

Зеленскому пора провести выборы. Иначе поглощение Россией – конгрессвумен-украинка

Президент Украины Владимир Зеленский незаконно сосредоточил всю власть в своих руках. Об этом в эфире телеканала «Голос Америки» заявила член чонгресса США, член Республиканской партии, эмигрировавшая из Украины экономист Виктория Спартц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Eduard
Да потому что Зе марионетка,он выгоден Западу,как марионетка.Тут дело не в законах,а наоборот в беззаконии.Запад любит всех усить Выборами,а тут закрыапет глаза на абсолютно всё!
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1 д.
Eduard
Про их Выборы на Западе я молчу вообще!
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1 д.
Eduard
Проблема в том,какой гад сядет? Такойде продажный предатель? Воот Януковича возьмите,Арестович исправился надеюсь.Есть кого прсадить Президентом,
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1 д.
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