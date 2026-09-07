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Snickers создал «цифровой батончик» для ChatGPT

Snickers создал «цифровой батончик» для ChatGPT

Бренд шоколадных батончиков Snickers обыграл свой знаменитый лозунг «Ты не ты, когда голоден» через тему нейросетей.

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