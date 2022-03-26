ACB. «Сан-Пабло Бургос» – «Сарагоса», «Гран-Канария» сыграет с «Тенерифе» и другие матчи

В субботу, 26 марта, в рамках регулярного чемпионата Испании состоятся четыре матча. «Сан-Пабло Бургос» примет «Сарагоса», «Гран-Канария» дома сыграет с «Тенерифе».
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