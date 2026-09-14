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SPORT24.ru

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ДоброFON собрал более полумиллиона рублей на матче ЦСКА — «Рубин»

ДоброFON собрал более полумиллиона рублей на матче ЦСКА — «Рубин»

12 сентября на «ВЭБ Арене» в рамках концепции «Давай вместе на Доброматч» прошла встреча 8-го тура Российской Премьер-лиги по футболу между московским ЦСКА и казанским «Рубином».

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