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Zero Hedge

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Futures Drop As Yields, Oil Prices Keep Rising

Futures Drop As Yields, Oil Prices Keep Rising

Futures Drop As Yields, Oil Prices Keep Rising Futures are lower - but well off session lows thanks to some well-time oil sell orders just before US traders walked in to work - as bond yields continue to make new highs, with both Nasdaq and Russell lagging the S&P which feels like more de-risking into tomorrow's Fed release.

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