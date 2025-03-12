Оранжевая полярная сова озадачила ученых

В комментарии по электронной почте изданию The New York Times директор Института по исследованию сов (штат Монтана, США) Денвер Холт (Denver Holt) заявил, что за 35 лет наблюдений за этими пернатыми он и его коллеги никогда не сталкивались с подобными отклонениями.