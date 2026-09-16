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Аргументы недели

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«Калитка» и «Зверобой» против дронов: «Калашников» представил новинки для защиты критической инфраструктуры

«Калитка» и «Зверобой» против дронов: «Калашников» представил новинки для защиты критической инфраструктуры

Концерн «Калашников» представил на IV Всероссийском оружейном форуме в Москве две новые системы для защиты объектов от беспилотников — автоматизированный комплекс «Калитка-КА» и комплекс ПВО «Зверобой».

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