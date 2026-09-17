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Пашинян сравнил с сюжетом армянской сказки отношение к ОДКБ

Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что отношения страны с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) напоминают сюжет армянской сказки «Смерть Кикоса».

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