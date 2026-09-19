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Царьград

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Акция крайне правых в Гааге переросла в массовые беспорядки

Акция крайне правых в Гааге переросла в массовые беспорядки

В центре Гааги на Маливелде прошла демонстрация крайне правых. Участники акции в черной одежде и с масками сожгли файеры и столкнулись с полицией.

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