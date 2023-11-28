«Известия»: правительство РФ рассмотрит введение запрета на экспорт зерновых

В России могут ввести временный запрет на экспорт зерновых — пшеницы, ячменя, кукурузы, ржи. Соответствующее предложение Минсельхоз направит в Минэкономразвития и Минпромторг, если запасы зерновых снизятся до критического уровня, сообщили «Известия».
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