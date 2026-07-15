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Конте о сборной Аргентины: «Очень сплоченная команда. Скалони собрал преданных Месси людей, которые ставят футболку и свою любовь к Лео выше личных амбиций»

Бывший главный тренер «Наполи», «Интера», «Ювентуса» и других команд  Антонио Конте высказался о предстоящем матче сборных Англии и Аргентины в полуфинале чемпионата мира-2026.

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