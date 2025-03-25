Бастрыкину доложат о ходе проверки по ДТП с участием самокатчиков и пенсионерки в Кронштадте

Женщину госпитализировали Председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину представят доклад о ходе проверки ДТП с участием самокатчиков и 72-летней пенсионерки в Кронштадтском районе Петербурга.
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