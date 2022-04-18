Происшествия

11 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • W357 Ц753W357
    Какой международный трибунал запад все прекрасно знает и тем более они вели укропитеков к этому и вооружали это надо ...СК России будет а...
  • Владимир Смолькин
    Вы уверены, что запад вместе с нами будет осуждать нацизм?СК России будет а...
  • Людмила
    👋👋👋СК России будет а...

В Новосибирске за убийство женщины и малолетнего ребенка перед судом предстанет мужчина

Следственными органами Следственного комитета России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 58-летнего мужчины в совершении преступления, предусмотренного пп.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх