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Мир после ампутации: зачем Бритни Спирс налаживает отношения с родителями

Мир после ампутации: зачем Бритни Спирс налаживает отношения с родителями

Она сделала это снова — имя Бритни Спирс в заголовках всех глянцевых изданий. Таблоиды обсуждают примирение поп-принцессы с мамой и поговаривают, что Бритни решила наладить отношения с отцом, с которым судится уже несколько лет.

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