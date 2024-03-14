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Задоров сделал хет-трик Горди Хоу в матче с «Колорадо»: 4-й гол в сезоне, передача и драка с Мэнсоном

Задоров сделал хет-трик Горди Хоу в матче с «Колорадо»: 4-й гол в сезоне, передача и драка с Мэнсоном

Защитник «Ванкувера» отметился голом, результативной передачей и дракой в игре с «Эвеланш» (3:0, второй период) в регулярном чемпионате НХЛ.

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