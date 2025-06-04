📸 Найти своих фотомоделей на горных тропах: как сотрудники заповедников следят за дикими животными Камеры фиксируют местонахождение диких зверей, время и частоту их появления в конкретном месте.
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📸 Найти своих фотомоделей на горных тропах: как сотрудники заповедников следят за дикими животными Камеры фиксируют местонахождение диких зверей, время и частоту их появления в конкретном месте.