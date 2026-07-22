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Военные новости ★ сводки СВО

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США готовы позволить Саудовской Аравии обогащать уран - на основании соглашения

США готовы позволить Саудовской Аравии обогащать уран - на основании соглашения Администрация президента Дональда Трампа дала зелёный свет соглашению о ядерном сотруднич.

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