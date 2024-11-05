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Несекретные материалы

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Российские экспортеры начали использовать бартерную систему – FT

Российские экспортеры начали использовать бартерную систему – FT

Иностранные банки начали отказываться от российских контрагентов. Этот шаг подорвал усилия Москвы по продаже товаров за рубеж и импорту иностранных позиций, побудив российское правительство продвигать бартерную систему как способ урегулирования международных платежей.

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