Российские экспортеры начали использовать бартерную систему – FT

Иностранные банки начали отказываться от российских контрагентов. Этот шаг подорвал усилия Москвы по продаже товаров за рубеж и импорту иностранных позиций, побудив российское правительство продвигать бартерную систему как способ урегулирования международных платежей.
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