Федеральная комиссия проверила ход реализации проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в РФ» в Дзержинске

Дзержинск с официальным визитом посетила комиссия Нового банка развития и Фонда инвестиционных строительных проектов, которая проверила ход строительства главного городского канализационного коллектора с высокотехнологичной насосной станцией и второй нитки от Тепловского водозабора, а также уже реализованные проекты в рамках федерального проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в РФ».
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