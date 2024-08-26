Федеральная комиссия проверила ход реализации проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в РФ» в Дзержинске

Дзержинск с официальным визитом посетила комиссия Нового банка развития и Фонда инвестиционных строительных проектов, которая проверила ход строительства главного городского канализационного коллектора с высокотехнологичной насосной станцией и второй нитки от Тепловского водозабора, а также уже реализованные проекты в рамках федерального проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в РФ».