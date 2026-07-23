Отработавшая ступень ракеты Falcon 9 врежется в Луну 5 августа

В ближайшее время Луне предстоит встреча с крупным предметом космического мусора. 5 августа примерно в 06:35 UTC (9:35 по московскому времени) в районе кратера Эйнштейна упадет отработавшая ступень ракеты Falcon 9.
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