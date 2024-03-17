ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ на южнодонецком направлении

Российские военные за сутки отразили четыре атаки подразделений ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев, его слова передает "Интерфакс".
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