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  • Вениамин
    Да понятно что москвич берут только на госзаказы да за счёт субсидий, адекватный потребитель  возьмёт лучше витару и ..."Москвич 6" может...
  • лина любимцева
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  • лина любимцева
    ЖДЕМ результаты выборов!!На Дальнем Восток...

ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ на южнодонецком направлении

Российские военные за сутки отразили четыре атаки подразделений ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев, его слова передает "Интерфакс".

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