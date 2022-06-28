Мужчина пойдет под суд за пьяное ДТП со смертельным исходом в Курортном районе

В результате лобовой аварии погибли три человека. Обвиняемый находится под стражей. Сотрудники правоохранительных органов завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего петербуржца, которого обвиняют в смертельном ДТП, сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
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