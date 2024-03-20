Эксперт предупредил о манипулирующих детьми через онлайн-игры мошенниках

Мошенники готовы манипулировать любой психологически уязвимой группой людей, в том числе детьми. Об этом 20 марта заявляет IT-эксперт факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Алексей Ермаков.
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