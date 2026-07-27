Путин: Россия на поле боя будет добиваться целей аккуратно, но настойчиво

Россия на поле боя будет действовать аккуратно, но настойчиво, и добьется своих целей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с депутатами Госдумы восьмого созыва в Кремле, передает РИА Новости.
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