Политический обозреватель из Федеративной Республики Германия Юлиан Репке указал на тот факт, что входящие в состав Европейского Союза державы бессильны в борьбе с Российской Федерации, этого не могут изменить введённые против государства санкционные меры.
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