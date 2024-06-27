Зеленые инициативы – итоги Программы «Лучшие ESG проекты России» подвели в Завидово

Имена победителей Программы «Лучшие ESG проекты России» назвали 13 июня в Radisson Resort Zavidovo. Лауреатами стали компании, которые успешно интегрировали принципы устойчивого развития в бизнес-модели через экологические, социальные и корпоративные проекты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии