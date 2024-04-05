«Оренбург» обратился в ЭСК с просьбой рассмотреть эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Ахмата»

В службе коммуникаций РФС сообщили «СЭ», что «Оренбург» обратился в ЭСК РФС после матча второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России (1:0) с просьбой рассмотреть эпизод с неназначенным на 11-й минуте встречи пенальти.