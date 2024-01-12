Легковушка врезалась в трамвай после столкновения с кроссовером в Красносельском районе

Пассажирам общественного транспорта пришлось продолжить путь пешком. Пытавшийся проскочить на красный водитель кроссовера «бильярдным» ударом перенаправил врезавшуюся в него легковушку Volkswagen Polo под колёса трамвая на улице Партизана Германа.
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