Учитесь своим умом: россияне против использования ИИ в школах

Отношение к ИИ в образовании заметно различается в зависимости от возраста респондентов. Среди представителей поколения "цифры" и младших миллениалов, выросших в эпоху цифровых технологий, доля противников использования ИИ в школе значительно ниже - 31% и 38% соответственно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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