Учитесь своим умом: россияне против использования ИИ в школах

Отношение к ИИ в образовании заметно различается в зависимости от возраста респондентов. Среди представителей поколения "цифры" и младших миллениалов, выросших в эпоху цифровых технологий, доля противников использования ИИ в школе значительно ниже - 31% и 38% соответственно.