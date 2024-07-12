Как очистить микроволновку от жира и устранить запахи с помощью апельсина и лимона

Проверю на своей микроволновке способ ее очистки с помощью лимона и апельсина. Для этого мне нужны: Глубокая стеклянная или керамическая тарелка с водой Половина лимона Апельсиновая кожура Наливаю воду в тарелку до середины, туда же выдавливаю сок из половинки лимона.
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