Как очистить микроволновку от жира и устранить запахи с помощью апельсина и лимона

Проверю на своей микроволновке способ ее очистки с помощью лимона и апельсина. Для этого мне нужны: Глубокая стеклянная или керамическая тарелка с водой Половина лимона Апельсиновая кожура Наливаю воду в тарелку до середины, туда же выдавливаю сок из половинки лимона.