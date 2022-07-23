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Аргентина ограничила продажу долларов трейдерам криптовалют

Аргентина ограничила продажу долларов трейдерам криптовалют

Центральный банк Аргентины (BCRA) ограничил криптовалютным трейдерам доступ к единому рынку обмена валюты и возможность покупки долларов США по официальному курсу.

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