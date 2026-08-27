Более 70 школ построили и отремонтировали в Подмосковье к новому учебному году

В Подмосковье отремонтировали 58 школ и построили еще 14 новых зданий. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев на церемонии открытия форума педагогов Подмосковья «Стратегия цифрового лидерства в образовании» Глава региона в своей речи подвел итоги подготовки образовательной инфраструктуры к новому учебному году, который начнется в ближайшие дни.