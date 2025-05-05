БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Белоруссия: внешнеэкономическая многовекторность не заменит связей с Россией

Белоруссия: внешнеэкономическая многовекторность не заменит связей с Россией

Артём КАРПОВИЧ Официальная белорусская статистика утверждает, что «экономика Беларуси чувствует себя бодро».

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