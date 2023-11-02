В Новосибирске внедорожник Range Rover повредил остановку "Театр Глобус"

По информации очевидцев, водитель не справился с управлением на скользкой дороге.Ночью в четверг, 2 ноября, на Октябрьской магистрали в Новосибирске внедорожник Range Rover врезался в опору освещения и повредил остановку общественного транспорта "Театр Глобус".