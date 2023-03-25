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Президент Саломе Зурабишвили опасается второго отказа предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС

Президент Саломе Зурабишвили опасается второго отказа предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС

Президент Грузии Саломе Зурабишвили опасается, что второй отказ предоставить Тбилиси статус кандидата в члены Европейского союза негативно отразится на стабильности в стране.

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