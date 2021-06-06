BMW 8-Series Concept: Перерождение легенды

Осенью 1989 года, во время проведения автомобильной выставки во Франкфурте, автомобильный производитель компания Bayerische Motoren Werke AG (BMW) провела презентацию своей новой модели автомобиля - BMW 8-Series в кузове E31, ставшей знаменитой.
Осенью 1989 года, во время проведения автомобильной выставки во Франкфурте, автомобильный производитель компания Bayerische Motoren Werke AG (BMW) провела презентацию своей новой модели автомобиля - BMW 8-Series в кузове E31, ставшей знаменитой.
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