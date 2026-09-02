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Директор магазина выиграл 13,6 миллиона, поставив на день рождения жены

Директор магазина выиграл 13,6 миллиона, поставив на день рождения жены

Директор одного из московских магазинов выиграл 13,6 миллионов рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Национальной Лотереи».

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