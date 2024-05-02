В Кузбассе раскрыли дело о мошенничестве четырехлетней давности

В отделе по работе со СМИ ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу 2 мая рассказали, что еще в 2020 году в отдел полиции по Топкинскому муниципальному округу обратилась 44-летняя женщина, которую обманули на 25 тысяч рублей.
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