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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Салах о «Золотом мяче»: «Хотел бы однажды выиграть его для своего народа. Но даже если я его не получу, моя карьера все равно будет успешной»

Салах о «Золотом мяче»: «Хотел бы однажды выиграть его для своего народа. Но даже если я его не получу, моя карьера все равно будет успешной»

– Считаете ли вы, что неудача [в Лиге чемпионов] недопустима в борьбе за «Золотой мяч»? – Это не в моей власти, но, очевидно, что в один прекрасный день я хотел бы выиграть «Золотой мяч» для своего народа.

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