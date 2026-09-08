Xiaomi представила гибридный внедорожник Skynomad N90 Max и версию Explorer Edition

Китайская компания Xiaomi презентовала новый гибридный внедорожник Skynomad N90 Max, а также его модификацию Explorer Edition, ориентированную на путешествия.
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