Популярная 42-летняя актриса снялась в бикини без макияжа

Популярная бразильская актриса Паола Оливейра снялась в купальнике без косметики на лице. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 37,2 миллиона подписчиков.